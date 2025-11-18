Минфин подготовил ответ на случай конфискации активов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении российских замороженных активов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Москва примет аналогичные меры, если Европа конфискует российские активы.

"Такой пакет есть в составе наших предложений", – цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству России из-за возможного изъятия российских активов в Европе.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против Евросоюза, чтобы блокировать решение о конфискации российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

