Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 18:05

Политика

Минфин подготовил ответ на случай конфискации активов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении российских замороженных активов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Москва примет аналогичные меры, если Европа конфискует российские активы.

"Такой пакет есть в составе наших предложений", – цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству России из-за возможного изъятия российских активов в Европе.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против Евросоюза, чтобы блокировать решение о конфискации российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика