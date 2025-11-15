Глава Euroclear заявила о готовности подать в суд на ЕС в случае конфискации активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Бельгийский депозитарий Euroclear не исключает подачи иска против ЕС, чтобы блокировать решение о конфискации замороженных российских активов. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Monde.

"Есть законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать", – сказала она.

Урбен добавила, что пока командой Euroclear не ведется подготовка к иску против Брюсселя, однако за три года компания увеличила юридический отдел с 10 до 200 человек.

Сейчас на счетах Euroclear заморожено 193 миллиарда евро российских активов, при этом 180 из них являются суверенными активами Центробанка. Урбен подчеркнула, что их конфискация нанесет ущерб репутации еврозоны.

По ее словам, представители разных стран внимательно следят за развитием ситуации. В случае конфискации активов инвестиции в еврозону будут сокращены, что негативно повлияет на финансовые потребности Европы. Это касается обороны, цифровой трансформации, перехода к зеленой экономике.

Также она добавила, что после снятия санкций Россия может потребовать свои средства в любой момент, поэтому непонятно, как Euroclear будет их возвращать, если они будут потрачены на кредит для Украины либо конфискованы.

Урбен отметила, что сейчас вопрос конфискации российских активов занимает от 30 до 100% ее рабочего времени, поэтому план канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро из этих средств не удивил ее. Глава Euroclear заявила, что таких громких заявлений было уже очень много.

Еврокомиссия планирует изъять суверенные активы России до конца 2025 года и направить на военные нужды Украины. ЕК хочет выделить 25 миллиардов евро из этих средств в виде "репарационного кредита".

По данным СМИ, решение было отложено до декабря, так как Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски.

Также стало известно, что Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC. Разблокировка активов происходит при бельгийской лицензии.

