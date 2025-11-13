Рубио заявил, что у США заканчиваются возможности для санкций против России

Фото: ТАСС/AP/Nick Iwanyshyn

В Соединенных Штатах практически исчерпали возможности по введению новых ограничений против России. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Осталось не так много (возможностей. – Прим. ред.) для введения санкций с нашей стороны", – приводит его слова RT.

Ранее СМИ предположили, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в вопросе ограничений против России. Санкции американского лидера выглядят "скорее символическими".

В октябре управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов ввело дополнительные санкции против двух нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России. Всего в списке американского министерства оказались 34 организации.