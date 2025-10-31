Bloomberg: Трамп мог изменить свою позицию в вопросе санкций против России

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп, вероятно, изменил свою позицию в вопросе санкций против России, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам эксперта консалтинговой фирмы Брэтта Эриксона, санкции американского лидера выглядят "скорее символическими". Если Трамп не готов противостоять председателю КНР Си Цзиньпину в вопросе энергетических поставок, то исполнительная часть его политики в отношении России останется "бумажным тигром".

Кроме того, глава Белого дома, возможно, считает нормализацию отношений между США и Китаем, а также реализацию торгового соглашения с Пекином своим приоритетом, в отличии от строгого соблюдения санкций против России.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп резко пересмотрел позицию по поддержке Украины. Тон президента США "значительно смягчился". Кроме того, он якобы гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина также продемонстрировала, что он отошел от жестких требований по украинскому вопросу и готов его обсуждать в менее настойчивом тоне, писали журналисты.

