12 ноября, 14:57

Политика

Закон о защите пользователей маркетплейсов вступит в силу осенью 2026 года

Фото: 123RF.com/bigy00

Закон, защищающий интересы пользователей маркетплейсов, вступит в силу с октября 2026 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство совершенствует нормативную базу по поручению Владимира Путина. Новый закон будет защищать клиентов маркетплейсов и продавцов, которые реализуют на них свои товары, уточнил премьер в ходе выступления на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

Ранее пользователи маркетплейсов пожаловались, что новые правила торговых площадок ущемляли их интересы. В связи с этим экспертный совет при ФАС призвал пересмотреть нововведения.

Спустя время маркетплейсы Wildberries и Ozon изменили правила для предпринимателей в рамках исполнения рекомендаций экспертов. Например, Wildberries отменил правило применения индекса остатка товара, а Ozon скорректировал правила обработки возврата заказов.

Покупатели обнаружили использование нейросетей в отзывах и карточках на маркетплейсах

