Маркетплейсы Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов в рамках исполнения рекомендаций экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Служба в установленный срок получила официальные ответы компаний", – уточнили в ФАС.

Торговые площадки устранили пункты правил, которые вызвали многочисленные жалобы со стороны бизнеса.

В частности, Wildberries отменил правило применения индекса остатка товара, согласно которому продавцы должны были выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу по завышенному тарифу. Кроме того, площадка изменила действие механизма "Конструктор тарифов".

В свою очередь, Ozon скорректировал правила обработки возврата заказов, из-за которых бизнесмены оставались без возможности свободно распоряжаться своим товаром, а также сталкивались со сложностями при вывозе ассортимента со складов.

Ранее в России предложили создать отдельный налоговый режим и собственный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Ассоциация участников рынка электронной коммерции считает, что общая и упрощенная налоговые модели не учитывают специфику работы ПВЗ. Большинство точек функционируют по агентской схеме, а не как самостоятельные торговые объекты.