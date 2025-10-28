Набиуллина сочла скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией

Фото: 123RF.com/superohmo

Скидки маркетплейсов при оплате товаров картами их банков – несправедливая форма конкуренции. Этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждается банками и платформами, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

На совместном заседании комитетов по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы она уточнила, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут дать возможность платить картами другого банка и указать другую цену, а маркетплейсы могут.

Ранее ФАС сообщила о необходимости пересмотреть некоторые новые правила Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов продавцов и клиентов, а также навязывания бизнесменам невыгодных условий работы на площадках. Эксперты считают, что нововведения нужно дополнительно проработать.

До этого Wildberries опроверг информацию о платной доставке. В компании уточнили, что дополнительные скрытые платежи не вводились.