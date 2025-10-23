В России предложили ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный налоговый режим и собственный код ОКВЭД для ПВЗ маркетплейсов. Организация выступила с инициативой в письме на имя министра экономического развития Максима Решетникова, сообщают "Ведомости".

По мнению авторов идеи, общая и упрощенная налоговые модели не учитывают специфику работы пунктов выдачи. Большая часть точек функционирует по агентской схеме, а не как самостоятельные торговые объекты. Предприниматели при этом фактически не имеют возможности возместить НДС, это снижает рентабельность и делает бизнес менее устойчивым.

Протестировать отраслевой спецрежим предлагается в пилотных регионах. Он может включать в себя, например, фиксированный налог, который будет привязан к количеству ПВЗ, а также льготные ставки на доход или прибыль. Это должно упростить администрирование для малого бизнеса и снизить нагрузку на операторов маркетплейсов.

Получение обращения подтвердили в Минэкономразвития. Ведомство указало на то, что инициатива будет рассмотрена в установленном порядке. Предложение внимательно изучат, а в министерстве продолжат анализировать возможность создания отдельных условий для этого сегмента.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что некоторые из новых правил маркетплейсов необходимо пересмотреть из-за ущемления интересов продавцов и клиентов. Члены экспертного совета указали на признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках.

