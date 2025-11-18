Россиянам назвали причины текущей стабильности рубля

Экономические обозреватель Евгений Беляков назвал причины текущей стабильности рубля несмотря на его краткосрочное ослабление. По словам эксперта, рубль продолжает оставаться в устойчивом диапазоне к доллару уже несколько месяцев.

Он отметил, что основной фактор поддержки – высокая ключевая ставка, делающая размещение средств в рублях привлекательным на фоне более высокой доходности по сравнению с другими валютами. Эксперт добавил, что в ближайшем будущем давление на рубль может усилиться из-за смягчения денежной политики.

