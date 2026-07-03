Несколько автомобилей попали в ДТП на 54-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне 54-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время на месте происшествия, в районе съезда 55, работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, движение в этом районе затруднено на 2 километра и осуществляется по 2 полосам из 5. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее на Тульской транзитной эстакаде произошла авария с участием 4 автомобилей. В результате движение в районе ДТП было затруднено на 4 километра.

До этого машины столкнулись на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово. В ДТП попали 2 легковых автомобиля Renault и Geely. В результате случившегося погибли 2 человека.