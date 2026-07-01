Два человека погибли при столкновении автомобилей в Орехово-Зуеве

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В подмосковном Орехово-Зуеве два человека погибли в результате столкновения автомобилей. Об этом сообщила в МАХ региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 1 июля около 15:50 на 1-м километре автодороги Орехово-Зуево – Демихово. По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Renault и Geely.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault скончались на месте. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на 59-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat врезался в стоявший грузовик "Тонар", а затем столкнулся с еще одной машиной. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Fiat. Из-за случившегося движение было временно затруднено.