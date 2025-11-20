"Деньги 24": в России ускорился рост цен

С 11 по 17 ноября цены в России выросли на 0,11%, что выше показателя предыдущей недели – 0,09%, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, этот рост может быть искажен из-за короткой рабочей недели из-за праздников.

Сильнее всего подорожали овощи, при этом снизились цены на бензин и гостиницы. Эксперт отметил, что годовая инфляция за тот же период снизилась с 7,5 до 7,2%, что указывает на общую тенденцию к замедлению роста цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.