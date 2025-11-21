Форма поиска по сайту

21 ноября, 17:18

Экономика

Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Ситуация с ипотекой в России остается тревожной, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна – тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки", – сказал Хуснуллин.

В связи с этим, добавил он, правительство усилило меры в сфере ипотеки с господдержкой. По словам вице-премьера, объем мер поддержки в 2025 году стал беспрецедентным.

При этом ранее Хуснуллин утверждал, что ипотека станет массовой в России при ставке 5–6%. Однако при нынешней ключевой ставке в 16,5% рынок начал оживать.

В России появляется рыночная ипотека, уровень которой в последний год составлял 18%. Хуснуллин указал, что без рынка ипотеки развиваться "очень тяжело".

"Деньги 24": средний срок льготной ипотеки в России превысил 27 лет

