24 ноября, 16:37

Экономика

Wildberries сочла избыточными идеи по ограничению маркетплейсов

Фото: 123RF.com/deadburnett

Ограничение возможности маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты – излишняя мера. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Компания пояснила, что запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа. Они не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет. Сама площадка при этом не вводит дополнительных комиссий или наценок для других платежных инструментов, которые можно было расценивать как недобросовестную практику.

В Wildberries уточнили, что введение дополнительного надзора со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) для всех платформ из спецреестра может ударить по малым и средним участникам рынка, у которых такого надзора нет. Компания назвала очевидным, что мера направлена на двух участников, не затрагивая, например, Сбер – самый крупный непризнанный доминирующий эквайер.

Коме того, маркетплейс прокомментировал предложение об ограничении продаж финансовых продуктов банков, связанных с онлайн-площадками. Wildberries считает, что это фактически равносильно запрету на работу таких кредитных организаций.

Работающие на платформах банки создают востребованные услуги для покупателей и продавцов. При этом предлагаемые меры создают преимущества крупным банкам, которые в своих экосистемах применяют аналогичные практики, предоставляют скидки и бонусы, сказали в компании.

Wildberries назвала дискриминационным возможный запрет маркетплейсам рекламировать и продавать на площадках продукты связанных с ними банков. Это означало бы, что такие организации нужно полностью вывести за пределы приложений и сайтов маркетплейсов, что резко снизит возможности развития финансовых сервисов на платформе.

В результате ЦБ России оставляет маркетплейсам практически единственный вариант – обращаться при развитии финуслуг на своих площадках к "большим" кредитным организациям, некоторые из которых уже конкурируют с ними.

В то же время симметричных мер в отношении банков за продажу собственных финансовых продуктов в своих экосистемах не предлагается. Более того, крупные банки открыто дискредитируют другие кредитные организации, предлагая своим клиентам льготные и более низкие цены внутри экосистем, указали в пресс-службе и подчеркнули, что регулирование должно быть единым для всех, а не избирательным.

В Wildberries рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных сведений Центробанк сможет сформировать более сбалансированный подход.

"Со стороны других федеральных органов исполнительной власти мы наблюдаем готовность к конструктивному диалогу", – указали в компании.

В свою очередь, в Ozon рассказали, что вопрос равного доступа банков к программе лояльности уже обсуждался с регулятором. С октября этого года площадка развивает программу лояльности на основе равного доступа и открытости и ведет переговоры с 17 кредитными организациями. Однако в компании назвали нелогичным запрет продавать на маркетплейсе продукты банков, которые входят в одну группу с платформой.

Запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусы предложили ранее главы Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка. Исключение предлагалось сделать для социально значимых товаров и собственной продукции маркетплейсов.

Введение запретов для маркетплейсов может спровоцировать рост цен, поделился мнением маркетолог Игорь Новиков. По его словам, комиссии за транзакции и кредиты увеличатся, но банки вряд ли компенсируют за свой счет эти издержки, поэтому их могут перенести на конечного потребителя.

