В ЦБ предложили ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила министру экономики Максиму Решетникову ограничить банковские продукты, предлагаемые маркетплейсами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо.

Набиуллина считает необходимым запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Для контроля она предложила подключить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Помимо этого, глава регулятора настаивает на запрете продажи продуктов дочерних банков на маркетплейсах, поскольку они обладают заведомо неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками банковского рынка.

Ранее председатели Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросили запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусные программы.

В случае принятия этой инициативы покупатели потеряют выгоду на торговых площадках, отметил маркетолог Игорь Новиков.