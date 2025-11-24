Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 10:53

Экономика

В ЦБ предложили ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила министру экономики Максиму Решетникову ограничить банковские продукты, предлагаемые маркетплейсами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо.

Набиуллина считает необходимым запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Для контроля она предложила подключить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Помимо этого, глава регулятора настаивает на запрете продажи продуктов дочерних банков на маркетплейсах, поскольку они обладают заведомо неконкурентными преимуществами по сравнению с другими участниками банковского рынка.

Ранее председатели Сбера, ВТБ, Т-Банка, Совкомбанка и Альфа-Банка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросили запретить маркетплейсам предоставлять клиентам прямые скидки и бонусные программы.

В случае принятия этой инициативы покупатели потеряют выгоду на торговых площадках, отметил маркетолог Игорь Новиков.

"Деньги 24": эксперт предположил, к чему приведет конфликт банков и маркетплейсов

Читайте также


экономика

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика