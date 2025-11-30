В России с декабря будет обновлен порядок оказания медпомощи при инфекциях

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В России с 1 декабря вступит в силу новый порядок оказания медицинской помощи взрослым пациентам с инфекционными заболеваниями. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Регламент был утвержден приказом Минздрава РФ, он относится ко всем медицинским организациям, которые имеют лицензию на оказание услуг по инфекционным болезням.

"Первичная медпомощь по данному профилю может оказываться амбулаторно или в дневном стационаре", – сказал Машаров.

Он добавил, что специализированная помощь по медицинским показаниям оказывается пациентам со средним и тяжелым развитием болезни. Ее оказывают при нескольких заболеваниях одновременно, когда нет возможности установить диагноз амбулаторно, а также если способы лечения неэффективны.

Доврачебную помощь будут оказывать медработники со средним образованием, врачебную – терапевты, семейные врачи, врачи общей практики, а специализированную – инфекционисты. Экстренная помощь оказывается бригадой скорой помощи, а в стационаре – в отделении анестезиологии-реанимации и инфекционном отделении.

По словам Машарова, в документе сказано, что в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний любые медицинские учреждения могут перепрофилировать на оказание помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Также отмечается, что в инфекционных отделениях должны быть автоматический наружный дефибриллятор и укладки для оказания медпомощи персоналу.

В пояснительной записке говорится, что документ разработали с учетом современных требований и опыта оказания медицинской помощи при COVID-19. Утверждены и приложения к документу, в которых описаны штатные нормативы, стандарты оснащения инфекционных отделений, правила работы медучреждений.

Ранее стало известно, что более 2,5 тысяч врачей московских детских поликлиник прошли специальную программу повышения квалификации по диагностике, лечению и профилактике острых респираторных заболеваний, гриппа и пневмонии. Программу разработали на новейших клинических рекомендациях и научных данных, учитывая опыт московского здравоохранения. Также она включает отдельный блок по вопросам вакцинации детей.

