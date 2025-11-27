Врач Галлямова: контроль потребления мучного поможет избежать европейского "супергрибка"

В Европе стремительно распространяется устойчивый грибок Trichophyton indotineae, предупредили СМИ. В чем опасность заболевания и ждать ли его распространения в России, разбиралась Москва 24.

Кратное увеличение заболеваемости

Страны Европы столкнулись с быстрым распространением опасного грибка Trichophyton indotineae, демонстрирующего чрезвычайную устойчивость к лечению. Инфекция, которую уже называют "супергрибком", вызывает серьезную тревогу среди врачей.

По данным специалистов, за последние три года число заражений в Великобритании увеличилось почти на 500%.

"Trichophyton indotineae вызывает красные зудящие высыпания, в основном в паху, на бедрах и ягодицах", – отметил эксперт по инфекционным заболеваниям Манчестерского университета Дэвид Деннинг.

Грибковая инфекция передается путем прямого контакта с инфицированным человеком, с использованием бытовых предметов, а также половым путем. Хотя заболевание не представляет непосредственной угрозы для жизни, его лечение сопряжено со значительными трудностями: пациенты вынуждены проходить терапевтические курсы продолжительностью от нескольких недель до месяцев.

"Очевидно, это станет большой проблемой во всем мире", – уверен Деннинг.

Согласно приведенным данным, за последнее десятилетие грибковая инфекция распространилась более чем в 20 странах, включая Германию и США, что свидетельствует о необходимости разработки эффективных мер противодействия ее дальнейшему распространению.

Ранее в Европейском союзе также была зафиксирована вспышка опасной грибковой инфекции Candida auris. Этот патоген вызывает тяжелые заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. Согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, "исследование C. auris, проведенное в 2024 году, показало, что его распространение продолжается с нарастающей скоростью".

Риск эпидемии?

Данная группа грибков (Trichophyton) является известной, и ее классическим представителем можно считать стригущий лишай, который способен поражать как животных, так и человека, пояснила в разговоре с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

"При поражении кожи, особенно волосистой части, это сопровождается выпадением волос на данном участке. Другая распространенная форма затрагивает пальцы, чаще всего ног, поскольку заражение часто происходит при ходьбе, например, по деревянным поверхностям, или при ношении чужой обуви, которую ранее использовал человек, страдающий грибком", – рассказала врач.



Елена Мескина врач-инфекционист Хотя эта группа в целом не новая, недавно образовались совершенно новые ее разновидности, которые сохраняют особенности, характерные для своего рода. Лечение таких инфекций продолжается долго, и данная разновидность (Trichophyton indotineae) изначально обладает резистентностью, то есть слабой чувствительностью к противогрибковым препаратам, которые обычно применяются в таких случаях.

По словам эксперта, путешественники также могут привозить данный грибок из стран Юго-Восточной Азии и других южных регионов. В целом длительность лечения от инфекции варьируется от одного месяца до двух, а в некоторых случаях требуется больше времени в зависимости от конкретного человека и степени поражения.

"Риск появления и распространения данного грибка в России существует, и рано или поздно он может появиться. Однако грибковые инфекции подобного типа не принимают характер эпидемий, так как передача требует тесного контакта, например соприкосновения кожи с кожей, и не происходит воздушно-капельным путем", – добавила она.

Однако, врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заметила, что распространение любого грибка может представлять опасность, поскольку такая инфекция является патогенной флорой для человека и способна поражать не только кожные покровы, но и внутренние органы. Лечение в подобных случаях требует интенсивной терапии, которая часто сопровождается побочными эффектами.



Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Вероятность возникновения этой конкретной инфекции в России существует, однако текущая ситуация, связанная с определенной закрытостью страны, может несколько замедлить распространение по сравнению с другими государствами.

Врач предостерегла от самолечения при обнаружении каких-либо симптомов, похожих на грибковую инфекцию, и призвала доверять назначениям квалифицированного специалиста.

"Для профилактики стоит строго соблюдать правила личной гигиены: регулярно принимать душ, использовать только индивидуальные предметы личного пользования и не обмениваться нестиранными вещами", – добавила дерматолог.

Кроме того, важно поддерживать общий уровень здоровья, в том числе контролировать потребление сладкого и мучного, поскольку повышенный уровень глюкозы в крови создает благоприятную среду для размножения грибка, заключила она.