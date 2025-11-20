Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 10:28

Общество

Более 2,5 тыс врачей столицы повысили квалификацию для борьбы с гриппом у детей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 2,5 тысячи врачей детских поликлиник Москвы прошли специальную программу повышения квалификации по диагностике, лечению и профилактике острых респираторных заболеваний, гриппа и пневмонии. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ежегодно в столице проводится комплекс мер по поддержке здоровья горожан. Кампания по вакцинации в поликлиниках, мобильных пунктах, школах и детсадах запущена еще с сентября.

"Для медработников мы обеспечиваем возможность постоянно актуализировать свои знания и осваивать современные и максимально эффективные методы профилактики, лечения и точной диагностики гриппа, ОРЗ и других сезонных инфекционных заболеваний", – отметила вице-мэр.

Программа повышения квалификации "Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний у детей" была разработана на новейших клинических рекомендациях и научных данных, учитывая опыт московского здравоохранения. Также она включает отдельный блок по вопросам вакцинации детей.

Ранее Роспотребнадзор представил новый быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции, вызывающей респираторные заболевания и пневмонию. Разработка позволяет получить результат всего за 25–30 минут, что значительно быстрее традиционных ПЦР-тестов.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика