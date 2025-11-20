Более 2,5 тыс врачей столицы повысили квалификацию для борьбы с гриппом у детей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Более 2,5 тысячи врачей детских поликлиник Москвы прошли специальную программу повышения квалификации по диагностике, лечению и профилактике острых респираторных заболеваний, гриппа и пневмонии. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ежегодно в столице проводится комплекс мер по поддержке здоровья горожан. Кампания по вакцинации в поликлиниках, мобильных пунктах, школах и детсадах запущена еще с сентября.

"Для медработников мы обеспечиваем возможность постоянно актуализировать свои знания и осваивать современные и максимально эффективные методы профилактики, лечения и точной диагностики гриппа, ОРЗ и других сезонных инфекционных заболеваний", – отметила вице-мэр.

Программа повышения квалификации "Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний у детей" была разработана на новейших клинических рекомендациях и научных данных, учитывая опыт московского здравоохранения. Также она включает отдельный блок по вопросам вакцинации детей.

Ранее Роспотребнадзор представил новый быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции, вызывающей респираторные заболевания и пневмонию. Разработка позволяет получить результат всего за 25–30 минут, что значительно быстрее традиционных ПЦР-тестов.