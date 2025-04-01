Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по гриппу и ОРВИ в столице

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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве по итогам 13-й недели остается стабильной и соответствует эпидемическому сезону, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты фиксируют снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди представителей всех возрастных групп населения. При этом уточняется, что эпидемические пороги не превышены и по совокупному населению.

Вместе с тем в структуре выявленных случаев заражения лидируют вирусы негриппозной этиологии. Речь идет о РС-вирусах и риновирусах. Кроме того, медики фиксировали случаи заболевания гриппом преимущественно группы В.

В ведомстве напомнили, что особую опасность грипп представляет для граждан пожилого возраста, у которых с возрастом ослабевает иммунитет. При этом наличие хронических заболеваний, от которых зачастую страдают возрастные пациенты, тоже способствует росту риска развития серьезных осложнений и обострений тех болезней, от которых они уже страдают.

В связи с этим представители Роспотребнадзора призвали не забывать о мерах профилактики. В частности, москвичам рекомендовали чаще мыть руки, проветривать помещения, а также дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты. Кроме того, необходимо стараться не контактировать с заболевшими и отказаться от самолечения в пользу обращения к медикам при появлении первых признаков заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ не выявлены новые вирусы или вирусы со значительными мутациями. Это заявление ведомство сделало после появления в одном из телеграм-каналов информации о распространении в стране неизвестного вируса, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании.

По мнению специалистов, эти симптомы могут быть вызваны микоплазменной инфекцией. Эти предположения подтвердились результатами исследований, которые прошли заболевшие.

