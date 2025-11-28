"Деньги 24": средние ставки по депозитам в банках России начали расти

Средние ставки по банковским депозитам в России впервые с начала года демонстрируют рост. Это происходит на фоне снижения ключевой ставки. При этом общий объем средств на вкладах и счетах россиян достиг 57,5 триллиона рублей.

За последние три года сумма сбережений выросла втрое, однако в последние месяцы рост остановился. Часть средств клиенты начали переводить на рынок недвижимости, особенно на вторичное жилье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.