"Деньги 24": эксперт рассказал, как увеличить сумму сбережений

50% россиян имеют сбережения, но только 15% пополняют их регулярно, передает ВЦИОМ. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, сбережения значимо растут только в том случае, когда их постоянно пополняешь.

Эксперт отметил, что желательно делать это с каждой зарплаты. Например, чтобы 20 или 30% от доходов сразу же отправлялись на вклад или накопительный счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.