17 ноября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": правительство РФ подсчитало доходы от технологического сбора на электронику

Правительство РФ рассчитало потенциальные доходы бюджета от введения технологического сбора на электронные гаджеты. Согласно предложению Минпромторга, с 1 сентября 2026 года сбор будет взиматься с производителей ноутбуков, смартфонов и другой электроники в размере не более 5 000 рублей за одно устройство.

В дальнейшем налог распространят на компоненты и модули для электронной аппаратуры. Собранные средства планируется направлять на развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Льготы предусмотрены для компаний, достигших высокого уровня локализации производства.

