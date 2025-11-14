Эксперт объяснил резкие скачки доллара на этой неделе

Резкие кратковременные колебания курса доллара в начале недели были вызваны отдельными крупными операциями на межбанковском рынке, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, они происходили из-за единичных сделок – либо крупной покупки, либо продажи валюты. В частности, речь может идти о выводе или закупке валютной выручки со стороны крупного участника рынка.

Эксперт подчеркнул, что подобные движения не отражают устойчивой тенденции. Такие минутные колебания носят технический характер и не требуют особого внимания при анализе общей динамики курса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.