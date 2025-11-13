Золотые резервы России выросли на рекордные 92 млрд долларов

Фото: depositphotos/ras-slava

Российские золотые резервы за последний год увеличились на рекордные 92 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Центробанка.

Данная сумма превысила показатели предыдущих четырех лет вместе взятых. В частности, по состоянию на 1 ноября текущего года хранилище Банка России располагало слитками на 299,8 миллиарда долларов, хотя годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда.

В материале подчеркивается, что такого быстрого роста резервов еще не было в современной истории.

При этом за предыдущие четыре года, с октября 2020-го по октябрь 2024-го, резервы увеличились лишь на 69 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото. За указанный период стоимость металла увеличилась в 1,5 раза – с 2,7 до 4 тысяч долларов за тройскую унцию.

Тем не менее общий объем золота в резервах России за год немного снизился – примерно на 3,1 тонны. На 1 октября 2024 года запасы составляли 74,9 миллиона тройских унций, что эквивалентно 2329,7 тонна.

Доля золота в российских резервах на начало ноября 2025 года составила 41,3%, а валютная часть международных активов за последний год увеличилась на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.

Ранее Владимир Путин заявил, что "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам.

Он также оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый и подчеркнул, что с подобными партнерами в настоящий момент "невозможно разговаривать".

