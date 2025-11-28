Экономист Ордов оценил возможность расширения "Семейной ипотеки" на вторичное жилье

"Семейную ипотеку" предложили расширить на покупку вторичного жилья по всей России без ограничений, сообщили СМИ. Возможно ли реализовать инициативу, разбиралась Москва 24.

"Нужно идти дальше"

В России предложили расширить действие "Семейной ипотеки" на рынок вторичной недвижимости без территориальных ограничений. С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, также призвав развивать альтернативные инструменты приобретения жилья.

Депутат напомнил, что ранее инициатива его партии о распространении льготной программы на "вторичку" нашла поддержку президента и частично воплотилась.

"Теперь на очереди дальневосточная программа. Думаю, что нужно идти дальше – распространять ипотеку для семей с детьми на вторичное жилье без ограничений, по всей стране", – заявил политик.

В настоящий момент оформить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье возможно лишь при соблюдении ряда условий. Программа доступна исключительно в малых городах с ограниченным предложением новостроек – где ведется строительство не более двух многоквартирных домов. Право на получение кредита имеют семьи с детьми, не достигшими шестилетнего возраста. Действуют и требования к объекту недвижимости: здание не должно быть старше 20 лет и не может находиться в аварийном состоянии. Дополнительным ограничением выступает запрет на приобретение жилья у взаимозависимых лиц, что исключает возможность сделок между близкими родственниками.



По словам Миронова, такие меры вынудят застройщиков снижать цены. Кроме того, партия предлагает ввести альтернативы, которые помогут сдерживать рост стоимости на вторичном рынке.





Сергей Миронов председатель партии "Справедливая Россия" Помимо ипотеки, нужны другие, конкурентные инструменты приобретения жилья. Это стройсберкассы, которые десятилетиями успешно работают за рубежом наряду с ипотекой. С их помощью можно копить на жилье, получать доступные жилищные ссуды. В среднем жилье через стройсберкассы может быть в 2–2,5 раза дешевле ипотеки.

Еще одним предложением стала программа социальной аренды, позволяющая гражданам снимать жилье у государства по сниженным ценам. По словам депутата, такую идею поддерживает Минстрой, но пилотный проект требует финансирования в размере 2 миллиардов рублей, в котором пока было отказано.

Необходимость назрела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что изначальная идея льготной ипотеки была совершенно иной. Она должна была приносить двойную пользу, поддерживая одновременно и семьи, и бизнес (компании, которые строят жилье).

"Если же распространить льготную ипотеку на вторичный рынок по всей стране без ограничений, это создаст чудовищный перекос. В случае реализации это нанесет серьезный удар по застройщикам, которые могут потерять значительную долю доходов", – сказал он.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Вместо этого стоило бы более вдумчиво подойти к параметрам самой "Семейной ипотеки". Например, разрешить покупать квартиры от двух комнат и больше, поскольку мы говорим о поддержке именно семей с детьми. Или активнее работать с застройщиками, чтобы они проектировали и предлагали специальные семейные форматы квартир, а не ориентировались лишь на "одиноких фрилансеров с котом".

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов отметил, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела и является крайне актуальной.

По словам эксперта, анализ ситуации на московском рынке показывает, что до 90% ипотечных сделок приходится на социальные программы, что привело к ситуации, когда первичное жилье стоит дороже вторичного. Такой перекос является прямым следствием того, что льготная ипотека доступна исключительно для покупки квартир в новостройках.

Ордов также отметил, что сложившаяся практика искусственно ограничивает выбор семей.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Для многих, особенно для многодетных, вторичный рынок зачастую предлагает более выгодные условия – как по цене, так и по планировкам и метражу, которые лучше подходят для конкретных нужд. Ипотека остается ключевым инструментом улучшения жилищных условий, и расширение господдержки на вторичный рынок не потребует сложных административных решений – достаточно скорректировать условия предоставления льготных кредитов. Это мгновенно увеличит объем предложения и даст семьям реальную свободу выбора между новостройкой и "вторичкой".

При этом экономист подчеркнул, что финансовая нагрузка на бюджет зависит от объемов.

"Строительная отрасль сегодня в значительной степени зависит от государственного субсидирования, и ее стагнация может перерасти в рецессию. Государство заинтересовано в поддержке этого сектора из-за его мультипликативного эффекта на экономику и социальной значимости. Объем финансирования льготных программ – регулируемый инструмент. В прошлом году, когда лимиты были исчерпаны, банки приостанавливали выдачу льготных кредитов, а в этом финансирование увеличили для поддержки строителей", – объяснил он.

Однако в текущих условиях переток части господдержки на вторичный рынок без увеличения общего объема финансирования действительно может создать риски для застройщиков, чья бизнес-модель сейчас завязана на льготных программах. Таким образом, решение требует взвешенного подхода, учитывающего необходимость поддержки строительного сектора и одновременно – расширения возможностей для граждан, заключил Ордов.

