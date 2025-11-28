В ГД раскритиковали идею распространения "Семейной ипотеки" на вторичку

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Реализация идеи о распространении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье создаст "чудовищный перекос", заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

С такой инициативой ранее выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, вторичка доступнее и не требует ремонта, а также удобнее для семей с детьми. Кроме того, данная инициатива, по его мнению, вынудит застройщиков снижать цены.

Однако Милонов напомнил, что изначальная идея льготной ипотеки была другой – она должна была поддерживать и семьи, и компании, которые строят жилье. Помимо этого, она действовала без региональных ограничений.

Если реализовать предложенную идею, это нанесет удар по застройщикам, которые могут потерять значительную долю доходов. Вместо этого депутат предложил разрешить покупать, например, квартиры от двух комнат и больше, поскольку речь идет о поддержке семей с детьми.

"Или активнее работать с застройщиками, чтобы они проектировали и предлагали специальные семейные форматы квартир, а не ориентировались лишь на "одиноких фрилансеров с котом", – заключил Милонов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ситуация с ипотекой в России остается тревожной. Одновременно с этим он отметил, что правительство усилило меры в сфере ипотеки с господдержкой. По его словам, объем мер поддержки в 2025 году стал беспрецедентным.

