"Деньги 24": эксперт рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России.

По словам эксперта, бесплатно можно получить прибыль от вложения 1 миллиона рублей под максимальную ключевую ставку Центробанка, которая действовала на 1-е число каждого месяца в течение календарного года. В прошлом году это был 21% годовых. Поэтому необлагаемая сумма равнялась 210 тысячам рублей.

Если гражданин получил в виде процентов в банках меньше 210 тысяч рублей, платить ничего не нужно. Однако, если сумма оказалась больше, нужно отдать 13 или 15% с превышения. Это зависит от общих инвестиционных доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.