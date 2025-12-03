Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 12:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России

"Деньги 24": курс доллара упал до минимальной отметки с мая 2023 года

В ВТБ предложили заменить механизм плавающего валютного курса рубля

Российские банки стали активно привлекать клиентов акциями

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка

Москва увеличила объем экспорта в энергетическом машиностроении на 58%

Сумма переданных коллекторам долгов по кредитам превысила 1 трлн рублей в России

Налог с процентов по вкладам принес в бюджет России более 300 млрд рублей

"Новости дня": первый пищевой технопарк открылся в Москве

"Интервью": Александр Юдин – о трендах российской металлургии в 2025 году

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России.

По словам эксперта, бесплатно можно получить прибыль от вложения 1 миллиона рублей под максимальную ключевую ставку Центробанка, которая действовала на 1-е число каждого месяца в течение календарного года. В прошлом году это был 21% годовых. Поэтому необлагаемая сумма равнялась 210 тысячам рублей.

Если гражданин получил в виде процентов в банках меньше 210 тысяч рублей, платить ничего не нужно. Однако, если сумма оказалась больше, нужно отдать 13 или 15% с превышения. Это зависит от общих инвестиционных доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика