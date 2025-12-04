Форма поиска по сайту

04 декабря, 13:16

Политика
Пури: интервью India Today с Путиным продлилось 100 минут из-за его интереса

Вице-президент India Today объяснила длительность интервью с Путиным

Фото: kremlin.ru

Интервью Владимира Путина телеканалу India Today длилось 100 минут вместо запланированных 60 из-за интереса президента к вопросам и дружелюбной атмосферы. Об этом рассказала вице-президент издания Калли Пури.

"Очень четко обозначила (команда российского лидера. – Прим. ред.), что у нас будет 60 минут. Но из-за того, что президент наслаждался беседой, он улыбался, был так очарован и ему нравились вопросы, интервью продлилось 100 минут", – цитирует выступление Пури в эфире телеканала Life.ru.

Журналистка обратила внимание, что после официального интервью глава РФ изъявил желание поучаствовать в неформальной беседе, во время которой проявил хорошее чувство юмора.

По словам Пури, мероприятие стало для нее "интервью мечты" благодаря непринужденной атмосфере, а также интересным и конструктивным вопросам, позволившим продлить беседу почти в 1,5 раза.

Посещение Путиным India Today состоялось в рамках его государственного визита в Индию, который продлится с 4 по 5 декабря. Российский лидер намерен встретиться с президентом страны Дроупади Мурму.

В МИД Индии отмечали, что визит Путина позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели, а также определит дальнейшие ориентиры для укрепления "особого привилегированного" стратегического партнерства двух стран.

