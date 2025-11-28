Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом с 4 по 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибудет в республику по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ожидается, что стороны обсудят актуальные международные и региональные темы, а также повестку дня российско-индийских отношений.

Кроме того, Путин встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. По итогам государственного визита будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов.

В свою очередь, в МИД Индии отметили, что визит президента РФ позволит оценить прогресс в отношениях Москвы и Нью-Дели, а также определит дальнейшие ориентиры для укрепления "особого привилегированного" стратегического партнерства двух стран.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров РФ и Индии планируется обсудить внедрение платежной системы "Мир". Соответствующий вопрос уже обсуждался во время встречи Путина с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В качестве ответной меры российская сторона признает индийскую платежную систему RuPаy.

