Пожар в колледже в Новосибирске потушен на 700 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске локализован и потушен на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В настоящее время специалисты проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления.

Пожар в колледже произошел утром 9 декабря. Из здания удалось вывести 670 учащихся. По данным МЧС РФ, возгорание началось в кабинете на третьем этаже, а затем перешло на кровлю. На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения.

Ранее пожар произошел в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице в Москве. Из помещений успели эвакуироваться около 400 человек, а ликвидацией пожара занимались 39 специалистов.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.



