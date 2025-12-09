Пожар в стройгородке на юго-западе Москвы ликвидирован

Фото: 123RF/svglass

Пожар на территории строительного городка на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что информации о пострадавших не поступала. Самостоятельно из горящих бытовок эвакуировались 90 человек.

О пожаре в строительном городке на улице Поляны в столице стало известно утром во вторник, 9 декабря. В его ликвидации были задействованы 53 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Также возгорание площадью 850 квадратных метров произошло в гаражном боксе в Красноярске. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил стеллажи и четыре грузовых автомобиля. Кроме того, во время пожара взорвались емкости с бензином.