Пожар в ангарах со стройматериалами в ТиНАО потушен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные полностью потушили возгорание в двух металлокаркасных ангарах в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание было ликвидировано на площади 650 "квадратов". Сведений о возможных пострадавших пока не поступало. В ликвидации пожара было задействовано 95 человек и 29 единиц техники.

О пожаре в двух ангарах со стройматериалами на улице Адмирала Корнилова стало известно вечером 2 декабря. На месте ЧП произошло обрушение на площади 50 квадратных метров. На фоне пожара были эвакуированы 350 человек из находящегося неподалеку общежития.

ДО этого пожар произошел в квартире жилого дома на Пролетарском проспекте на юге Москвы. Возгорание началось в одной из квартир на шестом этаже дома. При помощи спасательных устройств сотрудникам МЧС удалось вывести из здания 11 человек.