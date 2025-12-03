Ангары со стройматериалами загорелись в ТиНАО

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожар произошел в двух металлокаркасных ангарах со стройматериалами на улице Адмирала Корнилова в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

По информации ТАСС, изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако затем она увеличилась до 600 "квадратов". В ангарах также произошло обрушение на площади 50 квадратных метров.

На фоне пожара были эвакуированы 350 человек из находящегося неподалеку общежития. В ликвидации возгорания задействованы 95 человек и 29 единиц техники.

Ранее легковой автомобиль сгорел в ТиНАО. Пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. Инцидент произошел на улице Радужной, дом 10. По предварительным данным, никто не пострадал.

Позже выяснилось, что владельцем сгоревшего автомобиля оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов. По данным СМИ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев.