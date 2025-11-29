Форма поиска по сайту

29 ноября, 08:36

Происшествия

Пожар произошел в здании в Нижнем Новгороде на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородской области"

Пожар произошел в производственном здании в Нижнем Новгороде. Его площадь составила 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе", – говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, в результате частично обрушилась кровля. При этом ЧП обошлось без пострадавших.

К данному моменту открытое горение ликвидировано.

Ранее пожар вспыхнул в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы. Согласно данным из открытых источников, там находятся помещения хлебокомбината.

Огонь распространился на третьем этаже здания. Спустя время удалось полностью потушить возгорание. К ликвидации пламени были привлечены 31 сотрудник и 9 единиц техники МЧС.

Две бытовки загорелись на западе Москвы

