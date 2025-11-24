В Москве произошел пожар на территории хлебокомбината

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар произошел в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание выявлено на третьем этаже здания, которое находится на улице Наметкина. В настоящее время на месте происшествия задействованы 31 пожарный и 9 единиц техники.

Согласно данным из открытых источников, на данной улице находятся помещения хлебокомбината.

Ранее пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел на складе в деревне Нагорное в Пушкине. По данным ГУ МЧС по Московской области, в одной части здания находится частный курятник, во второй – бумажная и пластиковая продукция.

Спустя время огнеборцам удалось локализовать пожар. Всего на месте происшествия работали 31 специалист и 10 единиц техники. Информация о возможных пострадавших при пожаре не поступала.

