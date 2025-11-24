Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел на складе в деревне Нагорное в Пушкине. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Московской области.

Уточняется, что в одной части склада находится частный курятник, во второй – бумажная и пластиковая продукция. Всего на месте работают 31 специалист и 10 единиц техники. Огнеборцам уже удалось локализовать пожар.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара уточняется.

Ранее в Москве сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла после того, как неизвестный, предварительно, поджег несколько мусорных контейнеров неподалеку. Инцидент произошел на улице Донецкой. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело. Полицейскими также был задержан подозреваемый – 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал свою вину.