Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:39

Происшествия

Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Пушкине

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров произошел на складе в деревне Нагорное в Пушкине. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Московской области.

Уточняется, что в одной части склада находится частный курятник, во второй – бумажная и пластиковая продукция. Всего на месте работают 31 специалист и 10 единиц техники. Огнеборцам уже удалось локализовать пожар.

Информация о возможных пострадавших в результате пожара уточняется.

Ранее в Москве сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла после того, как неизвестный, предварительно, поджег несколько мусорных контейнеров неподалеку. Инцидент произошел на улице Донецкой. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело. Полицейскими также был задержан подозреваемый – 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал свою вину.

Восемь машин пострадали из-за поджога мусорных баков в Москве

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика