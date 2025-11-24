Пожар на территории хлебокомбината в Москве ликвидирован

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании хлебокомбината на улице Наметкина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информация о причинах пожара, а также о возможных пострадавших в данный момент уточняется.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном производственном здании на юго-западе Москвы вечером 24 ноября. Согласно данным из открытых источников, там находятся помещения хлебокомбината.

Огонь распространился на третьем этаже здания. К тушению возгорания были привлечены 31 сотрудник и 9 единиц техники МЧС.