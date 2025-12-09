Здание педагогического колледжа загорелось в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Пожар произошел в здании Новосибирского педагогического колледжа. Учащиеся были эвакуированы, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание случилось в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю.

"Для тушения задействуется высотная пожарная техника и усиливается группировка пожарно-спасательных сил. На месте развернут штаб пожаротушения", – отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в МЧС РФ, всего спасатели вывели из здания 670 учеников. В ликвидации огня задействованы 67 человек и 17 единиц техники.

Ранее пожар возник в строительном городке на улице Поляны в Москве. До прибытия пожарных горящие помещения самостоятельно покинули около 90 человек. Позже возгорание удалось потушить. В ликвидации пожара участвовали 3 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

