В России предложили изымать автомобили после первого случая вождения в пьяном виде

У россиян могут начать изымать автомобили после первого случая вождения в пьяном виде. В Госдуму направили предложение о запрете регистрации транспортных средств для тех, кого ранее привлекали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что решение о конфискации автомобилей будет принимать суд.

Мера должна повысить уровень безопасности на дорогах. На данный момент за езду в алкогольном опьянении в России штрафуют и ограничивают в праве вождения на два года.

