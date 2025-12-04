Более 6 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Метро Москвы"

Больше 6 миллионов пользователей зарегистрировались в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Также, как сообщили в Дептрансе, они привязали туда более 3 миллионов карт "Тройка".

В своем кабинете пассажиры легко могут управлять картой. Например, пополнять их прямо в пути без обращения в кассы, а также всего за пару кликов подключиться к системе оплаты по биометрии, чтобы еще быстрее проходить через турникеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.