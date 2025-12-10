Пассажиры столкнулись с задержками на МЦД-4

Пассажиры столкнулись с задержками на четвертом маршруте Московского центрального диаметра. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на перегоне Нижегородская – Москва-Курская вынужденно остановился поезд.

Состав убрали с путей в течение получаса, однако для восстановления движения в соответствии с графиком потребовалось дополнительное время. В результате задержались несколько поездов Киевского направления, следовавших в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.