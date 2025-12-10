Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 11:15

Транспорт

Пассажиры столкнулись с задержками на МЦД-4

Пассажиры столкнулись с задержками на МЦД-4

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 декабря

Новости мира: мощные волны унесли в море группу отдыхающих в Испании

Оплата проезда по биометрии стала доступна на всех турникетах метро и МЦК в Москве

"Аэрофлот" проведет двухдневную распродажу билетов

Первый столичный трамвайный диаметр позволит увидеть много интересного в городе

"Новости дня": оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК

"Новости дня": на Замоскворецкой линии метро начали тестировать новый поезд "Москва-2026"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 декабря

Рейс из Еревана в Москву был задержан из-за плавающего тумана

Пассажиры столкнулись с задержками на четвертом маршруте Московского центрального диаметра. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что на перегоне Нижегородская – Москва-Курская вынужденно остановился поезд.

Состав убрали с путей в течение получаса, однако для восстановления движения в соответствии с графиком потребовалось дополнительное время. В результате задержались несколько поездов Киевского направления, следовавших в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван Евдокимов

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика