Строители завершили разработку грунта на станции столичного метро "ЗИЛ"

Станция "ЗИЛ", которая станет конечной на Бирюлевской линии московского метро, готова более чем на 25%. Уже завершены разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована.

Сейчас строители заливают бетон и монтируют платформы. Помимо пассажирской платформы, здесь строят оборотные тупики для разворота составов и служебную ветку для соединения с Троицкой линией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.