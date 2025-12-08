Пешеходные мосты в Мнёвниковской пойме откроют в 2027 году

В Мнёвниковской пойме на западе Москвы идет решающий этап строительства двух пешеходных мостов, оба объекта планируется открыть в 2027 году.

Один из них соединит восточную часть поймы с парком "Фили" и станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ), второй – свяжет районы Крылатское и Филевский Парк.

Сейчас на месте ведут буронабивные работы: создают опоры для искусственных полуостровов, на которых затем установят краны для сборки пролетов.

Восточный мост будет иметь длину около 200 метров и ширину почти 12 метров, его построят в форме арки с вантовой поддержкой и светодиодной подсветкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.