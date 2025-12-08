Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 22:45

Город

Пешеходные мосты в Мнёвниковской пойме откроют в 2027 году

Пешеходные мосты в Мнёвниковской пойме откроют в 2027 году

Россиянам рассказали, какими были елки на Соборной площади в Москве с 2015 по 2025 годы

Станции столичного метро "Тропарево" исполнилось 11 лет

Фонтан у Большого театра украсили цветами к Новому году

Система фото- и видеофиксации Москвы готова к запуску проверки полисов ОСАГО

Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Столичные автомобилисты заплатили более 10 млн рублей за помехи работе трамваев

Смертельная авария произошла на Киевском шоссе

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал вес к зиме

Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

В Мнёвниковской пойме на западе Москвы идет решающий этап строительства двух пешеходных мостов, оба объекта планируется открыть в 2027 году.

Один из них соединит восточную часть поймы с парком "Фили" и станцией метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ), второй – свяжет районы Крылатское и Филевский Парк.

Сейчас на месте ведут буронабивные работы: создают опоры для искусственных полуостровов, на которых затем установят краны для сборки пролетов.

Восточный мост будет иметь длину около 200 метров и ширину почти 12 метров, его построят в форме арки с вантовой поддержкой и светодиодной подсветкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКристина ШашковаЕкатерина Кузнеченкова

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика