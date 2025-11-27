"Новости дня": станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космическом стиле

Стало известно, что будущая станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро получит оформление в космической тематике. Стены украсят алюминиевые панели голубого оттенка с градиентом и светодиодные светильники, а подвесной потолок будет напоминать солнечные батареи.

Станция расположится в центре района на Уссурийской улице и будет включать два подземных вестибюля. Для ее создания синюю ветку продлят почти на 3 километра, что сделает ее одной из самых протяженных радиальных линий московского метро. В отделке используют российский металл высокого качества.

Подробнее – в программе "Новости дня".