Два амурских тигренка появились в Московском зоопарке

Два амурских тигренка появились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Малыши родились еще в августе и лишь недавно стали выходить в уличный вольер.

Пока они находятся вместе с мамой в неэкспозиционной части центра. Как рассказали сотрудники зоосада, родители новорожденных ранее жили в природе, поэтому их детеныши внесут ценный вклад в пополнение генофонда искусственной популяции этого краснокнижного вида.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.