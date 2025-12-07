Серый волк поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился серый волк. Самец по имени Ежка приехал из подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных. Туда хищник попал три года назад после изъятия у контрабандистов.

Контрабандисты держали хищника в тяжелых условиях, в тесной клетке и почти без корма. Специалистам пришлось долго выхаживать Ежку, разработав для него специальный витаминный рацион, чтобы восстановить здоровье.

