В Московском зоопарке отпраздновали день рождения медведицы Айки. Ей исполнилось 5 лет. В честь праздника сотрудники приготовили для подопечной ледяной торт из продуктов, которые входят в ее ежедневный рацион. В первом ярусе – клюква и брусника, во втором – яблоки и груши. Кроме того, киперы измельчили вареную свеклу и сделали из нее ледяную цифру 5.

Также медведица получила другие съедобные подарки и новую игрушку, которую тут же опробовала в деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.