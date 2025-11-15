В японском океанариуме показали, как кормят детеныша королевского пингвина

В японском океанариуме показали, как ухаживают за детенышами королевского пингвина. В их обязанности входит взвешивание и кормление детеныша.

Сперва птицу пытаются удержать на месте, а потом вкусно кормят. Такие процедуры проводят регулярно, чтобы следить за здоровьем пингвинят.

