15 ноября, 10:00

В мире

В японском океанариуме показали, как кормят детеныша королевского пингвина

В японском океанариуме показали, как ухаживают за детенышами королевского пингвина. В их обязанности входит взвешивание и кормление детеныша.

Сперва птицу пытаются удержать на месте, а потом вкусно кормят. Такие процедуры проводят регулярно, чтобы следить за здоровьем пингвинят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

