15 ноября, 10:00В мире
В японском океанариуме показали, как кормят детеныша королевского пингвина
В японском океанариуме показали, как ухаживают за детенышами королевского пингвина. В их обязанности входит взвешивание и кормление детеныша.
Сперва птицу пытаются удержать на месте, а потом вкусно кормят. Такие процедуры проводят регулярно, чтобы следить за здоровьем пингвинят.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В Китае предложили заботиться о пандах за 243 тыс рублей в месяц
- Парк бездомных животных открылся в Китае