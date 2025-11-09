Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж

На Аляске в Анкоридже установлен новый снежный рекорд – высота сугробов достигла 17 сантиметров. Это на полтора сантиметра больше, чем было максимально зарегистрировано ранее в 2011 году.

К Филиппинам приближается супертайфун, который может ударить с еще большей силой. В восточных и северных районах эвакуировали более 100 тысяч человек. Президент страны объявил режим национального бедствия.

