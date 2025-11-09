Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 16:45

В мире

Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж

Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж

Новости мира: более 100 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна

Новости мира: США опровергли заявление Венгрии о снятии санкций на энергоносители РФ

Новости мира: мощный пожар вспыхнул на парфюмерной фабрике в Турции

Новости мира: прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля

Туристов из России обокрали в аэропорту Дубая

Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

Отдыхающие во Вьетнаме россияне не обращались в консульство из-за тайфуна "Калмаэги"

Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

На Аляске в Анкоридже установлен новый снежный рекорд – высота сугробов достигла 17 сантиметров. Это на полтора сантиметра больше, чем было максимально зарегистрировано ранее в 2011 году.

К Филиппинам приближается супертайфун, который может ударить с еще большей силой. В восточных и северных районах эвакуировали более 100 тысяч человек. Президент страны объявил режим национального бедствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодапроисшествиявидеоДарья ТащинаЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика