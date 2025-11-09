09 ноября, 16:45В мире
Новости мира: рекордное количество снега выпало в американском городе Анкоридж
На Аляске в Анкоридже установлен новый снежный рекорд – высота сугробов достигла 17 сантиметров. Это на полтора сантиметра больше, чем было максимально зарегистрировано ранее в 2011 году.
К Филиппинам приближается супертайфун, который может ударить с еще большей силой. В восточных и северных районах эвакуировали более 100 тысяч человек. Президент страны объявил режим национального бедствия.
