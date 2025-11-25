Форма поиска по сайту

25 ноября, 11:34

Город

Хохлатые паламедеи поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Хохлатые паламедеи поселились в Московском зоопарке, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Этого вида пернатых не было в зоосаде с 2000-х годов. Три самца и одна самка прибыли в Москву из краснодарского "Сафари-парка".

В настоящее время специалисты наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируется познакомить с муравьедами, а также поселить их в одном вольере на какое-то время. Эти животные в дикой природе обитают по соседству, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки", – добавила она.

Птиц кормят зерновой смесью из разных видов злаков, салатными листьями и насекомыми. Паламедеи размещены рядом с гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Самец переехал в вольер к самке, а освободившееся место заняли новые обитатели.

Хохлатая паламедея – это крупная птица с длинными ногами. Ее перья могут быть коричневых, серых и черных оттенков. Чаще всего птицы держатся крупными стаями, разбиваясь на пары только в период размножения. Самка откладывает около 6 яиц и высиживает их 45 дней.

Едва вылупившиеся птенцы покрыты желтым пухом. Они покидают гнездо через несколько дней после рождения, а в возрасте 60–75 дней становятся на крыло.

Паламедеи предпочитают болотистые местности, влажные луга и лесные озера. Их мышечная система и строение скелета схожи с утиными. При опасности птица издает громкие звуки.

Ранее в Московский зоопарк привезли самца и самку египетских шипохвостов. Их точный возраст неизвестен. Ящериц разместили в служебном помещении террариума, где за ними наблюдали герпетологи. Сначала рептилии настороженно относились к сотрудникам, но потом привыкли.

